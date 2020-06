Riconoscimento patenti di guida Italia-Canada, La Marca (Pd): “Si giunga a una conclusione”

“Sulla questione del reciproco riconoscimento delle patenti tra Italia e Canada, dopo aver scritto al Ministero degli Esteri per conoscere lo stato delle cose, ho rivolto una nuova sollecitazione alle autorità italiane e del Québec al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione conclusiva”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesca La Marca, Pd, eletta nel Nord e Centro America e residente in Canada.

“Sono costanti e numerose le richieste che arrivano in tal senso da nostri connazionali che si trovano in Canada e anche da canadesi che risiedono in Italia. Purtroppo, la visita programmata da una delegazione del Québec per la fine di novembre, rivolta a definire gli ultimi dettagli, è slittata e poi è rimasta bloccata dalle misure di fermo adottate per il Coronavirus. Appena possibile, sarebbe il caso di riprogrammarla e realizzarla”.

“Allo stesso tempo, mi risulta che un’ulteriore bozza di accordo è stata inviata dall’Italia a fine febbraio alle autorità del Québec e quindi mi auguro che la risposta possa arrivare, in termini positivi, nel più breve tempo possibile. Il tempo dovuto è già passato, sicché – conclude La Marca – spero che questa lunga vicenda giunga finalmente a soluzione. In ogni caso, come è già avvenuto in questi anni, la mia attenzione e la mia presenza sulla questione resteranno costanti”.