RICETTA | Tortino al cioccolato con cuore fondente, il dolce che accende l’autunno

L’equinozio d’autunno è arrivato, e in cucina si riaccendono forni e fornelli per tornare a preparare tutte quelle pietanze che avevamo abbandonato durante la stagione estiva in cui si prediligono piatti freschi e veloci. I primi profumi e i primi assaggi sono sempre emozionanti e ci aiutano ad accogliere i giorni più freddi con serenità. Anche gli ingredienti giocano un ruolo fondamentale per iniziare al meglio la stagione che saluta l’estate, ed ecco che dalla Scuola del Cioccolato Perugina, il Maestro Alberto Farinelli utilizza l’amato cioccolato in una versione che inaugura l’autunno celebrandone il più inebriante dei profumi. La ricetta è quella del Tortino al Cioccolato con cuore morbido, un dolce magico in cui affondare il cucchiaino per scoprire un’irresistilile colata di cremoso cioccolato fondente al suo interno.

Il Tortino è il dolce perfetto per dare il via alle stagioni più fredde. È un dolce che va mangiato caldo ed è irresistibile per gli amanti del cioccolato. Si presta a qualsiasi occasione, e il suo formato monoporzione è ideale anche per concedersi una calda coccola solitaria. Il cuore fondente è una colata di cioccolato fuso, protagonista indiscusso del dessert che lo rende sicuramente scenografico.

Il Tortino fu inventato nel 1981 dallo chef Michel Bras dopo ben due anni di tentativi ma quando finalmente portò a compimento ciò che la sua mente creativa aveva elaborato, lo definì “un’estasi dei sensi”. Oggi la Scuola del Cioccolato Perugina, propone la propria variante con il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50%, un cioccolato caratterizzato da un gusto intenso e avvolgente ed una consistenza che garantisce un’elevata lavorabilità. Questa infatti, è una ricetta per la quale la qualità del cioccolato è un elemento imprescindibile per la buona riuscita del dolce.

La ricetta tuttavia è molto facile e veloce. Dopo aver fatto fondere a bagnomaria il cioccolato Granblocco Fondente Extra 50% con zucchero e burro, una volta intiepidito, bisognerà aggiungere uova e mescolare inserendo anche un pizzico di sale e mezza bacca di vaniglia. Successivamente bisognerà incorporare la farina sbattendo con la frusta. Infine basterà versare il composto in degli stampini imburrati e infarinati e metterli in forno per circa 15 minuti a 190°.

Una volta cotti, i tortini andranno serviti immediatamente in un piatto da dessert per garantire quella goduriosa magia della colata di cremoso fondente all’affondo del cucchiaino.

TORTINO AL CIOCCOLATO CON CUORE MORBIDO

Ingredienti:

• 150 g Perugina® Granblocco Fondente Extra 50%

• 150 g Burro + quello per ungere gli stampi

• 90 g Zucchero

• 3 Uova

• 40 g farina tipo 0 + quella per gli stampi

• ½ bacca di vaniglia

• 1 pizzico di sale

Procedimento:

Fate fondere a bagnomaria o al microonde il cioccolato Granblocco Fondente Extra 50% Perugina®, lo zucchero e il burro, quindi lasciate intiepidire in una ciotola. Unite le uova, mescolate molto bene il tutto con una frusta, quindi aggiungete un pizzico di sale e la polpa di mezza bacca di vaniglia. Incorporate ora la farina dopo averla setacciata e mescolate molto bene con la frusta. Imburrate e infarinate bene 6 stampini monoporzione in alluminio. Versate il composto al cioccolato negli stampini, facendo attenzione a riempirli fino a 3/4 della loro capienza. Infornate ora gli stampini nel forno preriscaldato, lasciate cuocere per circa 14-15 minuti a 190°. Una volta cotti, sformate i tortini nel piatto da dessert e servite immediatamente per garantire che il cuore di cioccolato risulti cremoso e caldo.

I consigli del maestro

Per maggiore comodità, potete preparare in anticipo i tortini e congelarli fino al momento dell’utilizzo. In questo caso dovrete allungare la cottura di 2-3 minuti.

Potete accompagnare il vostro tortino con una pallina di gelato o con della panna montata. Per un abbinamento ancor più sfizioso, mettete in una padella antiaderente 300 g di frutti di bosco (lamponi, mirtilli, ecc.) con 40g di zucchero, cuocete fino a quando la salsa non si addensa leggermente, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Al momento di servire aggiungetela sopra e intorno al tortino”.