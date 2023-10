Pubblichiamo qui di seguito una interessante ricerca targata Gente d’Italia, il quotidiano di Mimmo Porpiglia, sulla produttività nel Parlamento italiano di deputati e senatori eletti dagli italiani nel mondo. Ne viene fuori una sorta di classifica, che alla Camera vede al primo posto l’On. Fabio Porta e al Senato Andrea Crisanti. A palazzo Madama al secondo posto c’è il MAIE, con il Sen. Mario Borghese; in ultima posizione, invece, la senatrice dem Francesca La Marca.

Al di là dei dati, che parlano da sé, ci interroghiamo sull’efficacia di tali iniziative parlamentari.

Non è forse da quasi vent’anni, infatti, che i nostri cari (carissimi!) eletti all’estero propongono e interrogano? E cos’hanno ottenuto in tutto questo tempo? Un bel niente. Tante proposte presentate, altrettante interrogazioni, cos’hanno prodotto? Un fico ecco.

Bene dunque tenere presenti i numeri, ma bisognerebbe guardare con l’altro occhio anche ai risultati. Risultati che dal 2006 ad oggi sono zero.

Qui di seguito la ricerca di Gente d’Italia, l’articolo è a firma di Roberto Zanni.

ROBERTO ZANNI PER GENTE D’ITALIA | È passato un anno dal via della XIX Legislatura. Era il 13 ottobre 2022 quando si è partiti di nuovo tra mille promesse (quelle elettorali) per entrare in una realtà (sempre molto diversa…) che poi ha preso il sopravvento durante questi dodici mesi.

Si può fare un primo bilancio? Non è sempre facile, ma per quello che concerne gli eletti all’estero (12 in totale, 8 alla Camera e 4 al Senato) abbiamo provato a mettere sotto la lente la loro attività parlamentare. Non con le presenze, che non dicono molto, ma abbiamo intrapreso un’altra strada: siamo andati a setacciare il percorso durante l’anno prendendo i dati ufficiali, quelli che ci forniscono i siti della Camera e del Senato.

Li abbiamo raccolti, mettendo in evidenza e sommando tra loro i due momenti più importanti (e conosciuti dagli elettori) dell’attività parlamentare: le proposte di legge presentate (come primo firmatario) e le interrogazioni. Ne è uscita una classifica interessante, dalla quale è emerso un netto vincitore: l’on. Fabio Porta del Pd.

Il deputato eletto nella Ripartizione America Meridionale infatti durante questi dodici mesi ha lanciato 7 proposte di legge da primo firmatario alle quali ha aggiunto un totale di 30 interrogazioni e non si può dimenticare quella sul sostegno pubblico all’editoria italiana all’estero.

Un’attività che comunque non si è limitata all’aula del Parlamento, ma ha visto l’on. Porta presente su innumerevoli fronti: solo per fornire qualche esempio la recente XI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, ma la sua attenzione è stata sempre vigile a cominciare dalle tematiche fondamentali per gli italiani all’estero come le pensioni fino al CGIE, senza mai tralasciare gli aspetti sociali, poi organizzatore di eventi, presidente della sezione di Amicizia Italia-Brasile, ma anche rappresentante della Camera dei Deputati in Cile, al secondo Summit globale organizzato dal parlamenti di tutto il mondo.

Alle sue spalle, sul podio di questa graduatoria (che sicuramente troverà qualcuno in disaccordo) l’esponente del Movimento 5 Stelle Federica Onori, che tra proposte di legge e interrogazioni ha raggiunto quota 27 (7 e 20 rispettivamente), mentre al terzo posto troviamo Toni Ricciardi, ancora del Pd, con 23 (5 e 18). In fondo alla classifica, rimanendo alla Camera l’on. Franco Tirelli (4) e l’on. Andrea Di Giuseppe (5), Maie e Fratelli d’Italia, partiti dove l’italiano all’estero rappresenta (o rappresentava) un aspetto primario. E al Senato? Menzione per la senatrice Francesca La Marca (Pd), come Francesco Giacobbe (Pd) ha presentato 5 DDL , che il mese scorso ha visto anche approvato il proprio decreto sulla cooperazione culturale e tecnologica tra Italia e Costa Rica.

NUMERI DEI PARLAMENTARI ALLA CAMERA

7+30 Fabio Porta (Pd) – 7 proposte di legge presentate come primo firmatario, 26 come cofirmatario. 1 mozione. 10 interrogazioni a risposta scritta. 17 interrogazioni a risposta in commissione. 3 interrogazioni a risposta immediata in commissione. 2 risoluzione in Commissione 7 ordini del giorno. 14 interventi su progetti di legge in Assemblea. 6 interventi su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 6 in Assemblea 13 in Commissione.

Fabio Porta, Pd

7+20 Federica Onori (M5s) – 7 proposte di legge presentate come prima firmataria, 39 come cofirmataria. 1 proposta di inchiesta parlamentare presentata come cofirmataria. 13 interrogazioni a risposta scritta. 2 interrogazioni a risposta in Commissione. 5 interrogazioni a risposta immediata in Commissione. 6 risoluzioni in Commissione. 17 ordini del giorno. 12 interventi su progetti di legge in Assemblea. 13 interventi su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 9 in Assemblea, 26 in Commissione.

Federica Onori, deputata M5S eletta nella ripartizione estera Europa

5+18 Toni Ricciardi (Pd) – 5 proposte di legge presentate come primo firmatario, 62 come cofirmatario. 2 proposte di inchiesta parlamentare presentate come cofirmatario. 1 mozione. 6 interrogazioni a risposta orale. 1 interrogazione a risposta scritta. 10 interrogazioni a risposta in Commissione. 1 Interrogazione a risposta immediata in Commissione. 15 ordini del giorno. 23 interventi su progetti di legge in Assemblea. 21 interventi su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 10 in Assemblea, 4 in Commissione.

Toni Ricciardi, Pd

3+7 Simone Billi (Lega) – 3 proposte di legge presentate come primo firmatario, 39 come cofirmatario. 1 interrogazione a risposta orale. 3 interrogazioni a risposta scritta. 3 interrogazioni a risposta in commissione. 1 risoluzione in commissione. 2 ordini del giorno. 9 interventi su progetti di legge in Assemblea. 15 interventi su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 5 in Assemblea, 17 in Commissione.

On. Simone Billi, Lega

3+6 Christian Di Sanzo (Pd) – 3 proposte di legge come primo firmatario, 34 come cofirmatario. 2 proposte di inchiesta parlamentare presentate come cofirmatario. 1 mozione. 3 interrogazioni a risposta scritta. 3 interrogazioni a risposta in commissione. 14 ordini del giorno. 14 interventi su progetti di legge in Assemblea, 4 interventi su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 2 Assemblea, 2 in Commissione.

Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto nel Nord e Centro America (foto Italiachiamaitalia.it)

4+3 Nicola Carè (Pd) – 4 proposte di legge presentate come primo firmatario. 30 come cofirmatario. 1 interrogazione a risposta scritta. 2 interrogazioni a risposta in Commissione. 3 ordini del giorno. 2 interventi su progetti di legge in Assemblea. Altri interventi: 1 in Assemblea 6 in Commissione.

On. Nicola Carè, PD

5+0 Andrea Di Giuseppe (FdI) – 5 proposte di legge presentate come primo firmatario, 10 come cofirmatario. 1 proposta di inchiesta parlamentare presentata come primo firmatario, 2 come cofirmatario. 1 risoluzione in commissione. 2 ordini del giorno. 5 interventi su progetti di legge in Assemblea. 2 interventi su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 1 in Assemblea, 7 in Commissione

Andrea Di Giuseppe, deputato Fdi eletto nella ripartizione estera Nord e Centro America

3+1 Franco Tirelli (Maie) – 3 proposte di legge presentate come primo firmatario, 13 come cofirmatario. 3 proposte di inchiesta parlamentare presentate come cofirmatario. 1 interrogazione a risposta scritta. 1 ordine del giorno. 2 interventi su progetti di legge in Assemblea. 1 intervento su progetti di legge in Commissione. Altri interventi: 1 in Commissione.

On. Franco Tirelli, MAIE

NUMERI DEI PARLAMENTARI AL SENATO

3+11 Andrea Crisanti (Pd) – 3 DDL presentati come primo firmatario, 27 come cofirmatario. È intervenuto su 11 DDL (2 in Assemblea, 9 in Commissione).

Sen. Andrea Crisanti, Pd

0+10 Mario Alejandro Borghese (Maie) – 4 DDL presentati come cofirmatario. È intervenuto su 10 DDL (6 in Assemblea 4 in Commissione).

Sen. Mario Borghese, MAIE

5+3 Francesco Giacobbe (Pd) – 5 DDL (disegni di legge) presentati come primo firmatario, 44 come cofirmatario. È intervenuto su 3 DDL in Assemblea.

Sen. Francesco Giacobbe, Pd

5+1 Francesca La Marca (Pd) – 5 DDL presentati come prima firmataria, 26 come cofirmataria. È intervenuta su 1 DDL in Assemblea.

Francesca La Marca, Pd

NB Dati aggiornati al 16 ottobre 2023, ripresi dai siti ufficiali di Camera e Senato