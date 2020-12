REPUBBLICA DOMINICANA | Su Azzurro Caribe l’intervento del presidente della Fundación Solidaridad Italiana, Flavio Bellinato

Il 2020 é stato un anno particolarmente complicato per tutti. Anche la realtá associativa della quale faccio parte assieme ad uno splendido gruppo di connazionali residenti in Repubblica Dominicana, la “Fundación Solidaridad Italiana”, ha dovuto far fronte ad un cambio di piani dettato dall’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero.

Seppur non siano cambiati gli obiettivi della nostra organizzazione benefica, la pandemia ci ha certamente obbligati a modificare il modo in cui vengono erogati i fondi che riusciamo ad ottenere con l’aiuto dei nostri donatori, simpatizzanti e membri attivi. Mentre prima concentravamo determinati interventi di carattere economico in un numero complessivo che non superava l’unitá al mese, nel 2020 ci siamo trovati dinnanzi ad un moltiplicarsi di casi da seguire, concentrati in poco tempo. Abbiamo quindi deciso di realizzare piú interventi possibili, con aiuti meno quantiosi rispetto al passato ma mirati a cercare di dare un contributo concreto per superare il momento di necessitá.

In alcune occasioni, siamo riusciti anche a realizzare piú di un intervento per una sola persona e/o famiglia. Abbiamo dovuto fare delle scelte difficili, considerando i tanti casi che ci sono stati presentati, la gravitá della situazione generale e le risorse a disposizione.

Nel complesso, siamo molto soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare. Dobbiamo ringraziare inanzitutto tutte le persone che hanno sostenuto i nostri interventi attraverso donazioni o condivisioni di quanto realizzato a mezzo social network, senza dimenticare l’apporto in termini economici, di tempo e di disponibilitá di tutti i membri fondatori della nostra organizzazione.

Oltre il 90% dei fondi ottenuti sono stati erogati in favore di richieste di aiuto. Solo il 10% circa é stato utilizzato per le spese correnti che, come organizzazione formalmente registrata e riconosciuta dallo Stato dominicano, dobbiamo affrontare tutti gli anni.