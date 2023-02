REPUBBLICA DOMINICANA | Record di turisti, superato il livello pre-pandemia [VIDEO]

Nel 2022 l’area dei Caraibi è stata protagonista di un ritorno significativo dei flussi turistici. Dal Messico alla Colombia passando per Repubblica Dominicana e Porto Rico.

La Repubblica Dominicana, in particolare, ha chiuso il 2022 con il record di 7,1 milioni di turisti in aereo e 1,3 milioni sulle navi da crociera, superando il livello pre-pandemia, tanto da guadagnarsi un riconoscimento da parte dell’Unwto per la ripresa turistica “esemplare”.

E’ che la RD – si legge sul sito web di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – offre moltissimo a ogni tipo di turista. Dalle bellezze naturali del Paese, che ha alcune delle spiagge più belle del mondo, all’aspetto storico e culturale, fino ad arrivare a quello della gastronomia locale.

Ma più di ogni altra cosa, la Repubblica Dominicana si ama perché qui è sempre estate, non esiste l’inverno come lo conosciamo in Italia, ed è possibile vivere in bermuda e infradito dodici mesi all’anno.

Sarà anche per questo che la comunità italiana del Paese nel corso degli ultimi decenni è aumentata di molto: evidentemente tanti connazionali hanno deciso che il posto conosciuto in vacanza sarebbe diventato la propria casa.