REPUBBLICA DOMINICANA | Presidente Abinader sostituisce i vertici delle forze armate

Il presidente della Repubblica della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha deciso il rinnovamento dei vertici delle Forze armate attraverso un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dominicana.

In base ad esso, il generale Julio Ernesto Florián Pérez è stato nominato vice ministro degli Affari militari del ministero della Difesa, in sostituzione del generale Víctor Aecio Mercedes Cepeda che va in pensione avendo raggiunto il massimo di anzianità di servizio.

Per quanto riguarda i vertici delle tre armi delle Forze armate, Abinader ha designato il generale Carlos Antonio Fernández Onofre quale nuovo comandante dell’Esercito, in sostituzione del maggiore generale Julio Ernesto Florián Pérez. Inoltre, il contrammiraglio Francisco Antonio Sosa Castillo è stato promosso a vice ammiraglio e nominato comandante della Marina in sostituzione del vice ammiraglio Ramón Gustavo Betances Hernández”.

Il decreto indica quindi che il generale Carlos Ramón Febrillet Rodríguez è stato scelto quale nuovo comandante dell’Aeronautica della Repubblica Dominicana, in sostituzione del generale Leonel Amílcar Muñoz Noboa.

Infine, la responsabilità di capo del Corpo di sicurezza presidenziale è stata assegnata al generale Jimmy Arias Grullón, che rimpiazza il generale Celín Rubio Terrero.