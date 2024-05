Nel primo trimestre del 2024 in Repubblica Dominicana sono stati creati 172mila posti di lavoro, con un aumento del 3,6 per cento su anno. Lo riferisce la Banca centrale (Bcrd) nell’ultimo rapporto.

Il totale delle persone occupate ha raggiunto i 4,9 milioni di persone.

La generazione di posti di lavoro, sottolinea la Bcrd, resta focalizzata nell’occupazione formale (con un aumento di 130mila persone in questa categoria), mentre nel settore informale si e’ verificato un incremento di 42mila persone e la percentuale di informalita’ e’ calata dell’1,1 per cento, passando dal 55,7 per cento nel primo trimestre del 2023 al 55,6 per cento nello stesso periodo del 2024.

Nel primo trimestre del 2204 la disoccupazione aperta, cioe’ la percentuale di disoccupati che cercano attivamente lavoro, e’ stata del 5,1 per cento, mantenendosi uguale a quella dello stesso periodo nell’anno precedente.

Anche il tasso di disoccupazione si e’ mantenuto stabile a 5,3 per cento.