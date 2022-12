REPUBBLICA DOMINICANA | Le ultime attività a cui ha partecipato il Comites di Santo Domingo

Le ultime attivitá alle quali ha partecipato il nostro Com.It.Es., su invito dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, sono state le seguenti:

1 – Commemorazione giornata dell’Immigrato Italiano nella Repubblica Dominicana: 05/12/2022

2 – Aperitivo musicale (in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo) svoltasi a Boca Chica: 17/11/2022

3 – Incontro / dialogo con la comunitá italiana residente a Las Terrenas: 15/10/2022

Alle attivitá di cui sopra, si aggiungono gli ultimi incontri ai quali il Comitato ha assistito e che sono giá stati documentati attraverso i nostri canali social. Abbiamo quindi dato seguito al raggiungimento di obiettivi tali come la presentazione delle istanze della nostra collettivitá (come nel caso della seconda riunione che si é realizzata presso la Camera dei Deputati) ed il sostegno ad un importante incontro tra gli italo-discendenti del Comune di Santa Domenica Talao ed il loro Sindaco.

Il Com.It.Es. inoltre sta seguendo da vicino la problematica inerente l’erogazione di importanti servizi consolari tali come il rilascio / rinnovo passaporti e le richieste di trascrizione di atti di stato civile, a seguito delle segnalazioni pervenute in merito alle difficoltá per ottenere appuntamenti on line.

Il Com.It.Es. è l’organo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e, previa intesa con le stesse autorità, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

Commissione “Comunicazione, Stampa e Rapporti con il Pubblico” – Com.It.Es. (Comitato Italiani all’Estero) di Santo Domingo