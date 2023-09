Massimiliano Atrigna è il Vice Coordinatore del MAIE in Repubblica Dominicana. Originario di Eboli, Salerno, Atrigna ha da tempo stabilito le sue radici nel Paese caraibico.

Oltre al suo ruolo professionale come CEO di Orobianco Energía, azienda leader nel campo dell’energia fotovoltaica, si è impegnato nella promozione della cultura e dei valori italiani all’estero.

“Sono contento che mi abbiano dato l’opportunità di entrare a far parte della grande famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Ringrazio Massimiliano Scerra e Giuseppe Cacace per la nomina, così come il vicepresidente Vincenzo Odoguardi e il presidente Ricardo Merlo per la fiducia”, ha detto Atrigna, che lavorerà a stretto contatto con il coordinatore nazionale Massimiliano Scerra, che ha espresso grande fiducia nella nomina.