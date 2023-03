REPUBBLICA DOMINICANA | Il giallo del bigamo

La Prealpina torna sulla vicenda di Yeusel Feliz Moreta, della Repubblica Domenicana, la quale afferma di aver pagato per sposarsi con Alfredo De Simone ed ottenere il visto.

“Gli ingredienti – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi che rilancia la notizia – ci sono tutti: un uomo, due donne, un mistero e forse anche un po’ di sesso. Anche se i due giurano che il matrimonio non è mai stato consumato. Così inevitabilmente dopo l’articolo pubblicato lo scorso dicembre sul sito web di informazione ‘lacittadisalerno’ e la trasmissione in Rai, sul caso del presunto bigamo si è scatenata una tempesta mediatica perfetta. Alla fine, sono arrivate anche ‘Le Iene’, che l’altro giorno hanno mandato l’inviata Veronica Ruggeri all’anagrafe di Legnano”.

“L’uomo 39enne, al contrario, dice che qualcuno gli ha rubato l’ìdentità, che dalla fotocopia del passaporto ottenuta dall’ambasciata dominicana è chiaro che la sua foto è stata appiccicata su un documento che non è il suo. Anche perché sul vero passaporto in quel momento non risultano visti”.

“Moreta è sicura di aver sposato proprio De Simone e di averlo riconosciuto in tv; comunque sia andata, adesso lei è felicemente sposata con un altro. E lui potrebbe facilmente fare altrettanto, una volta ottenuta la trascrizione all’anagrafe di Salerno del certificato di divorzio già registrato all’anagrafe di Legnano” che trasferirà la registrazione del divorzio all’anagrafe di Salerno. “Cosa che a quanto pare non accade in automatico, ma solo se qualcuno ne fa richiesta. Insomma: a tenere fede alla versione di De Simone, questi non solo si sarebbe sposato, ma avrebbe anche divorziato a sua insaputa”.