Il ponte aereo annunciato dall’Onu tra Haiti e la Repubblica Dominicana per fornire aiuti umanitari alla popolazione haitiana colpita dalla crisi potrebbe diventare operativo “la prossima settimana”: lo ha detto a Cnn il capo della Sicurezza del ministero degli Affari esteri dominicano, generale Mao Gómez Vásquez.

Il militare ha rivelato che le autorità del suo Paese hanno chiesto ai loro omologhi di Haiti di creare un meccanismo per trasportare gli aiuti ed evacuare il personale diplomatico, data l’escalation di violenza nelle ultime settimane.

Il ponte aereo comprenderà tre punti di collegamento: un eliporto a Jimaní (il punto più vicino alla capitale haitiana) e gli aeroporti María Montez International a Barahona e Joaquín Balaguer a Santo Domingo.

Vásquez ha sottolineato che le Nazioni Unite utilizzeranno l’aeroporto di Montez per trasportare aiuti umanitari ad Haiti e per l’evacuazione del personale non essenziale. I dettagli del piano sono in fase di finalizzazione.

Vasquez ha detto che negli ultimi giorni sono state evacuate da Haiti almeno 80 persone, tra cui personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali, oltre a bambini e persino animali domestici.