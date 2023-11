Il Com.It.Es. di Santo Domingo ha annunciato in queste ore una nuova e importante collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), specializzato nella ricerca e nella cura delle patologie oncologiche.

Questa iniziativa – si legge sul sito web di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – si pone l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure oncologiche per i cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana.

L’accordo tra il Com.It.Es. di Santo Domingo e lo IEO prevede una serie di benefici per i cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana che necessitano di cure oncologiche, quali:

Consulenze di Second Opinion: I cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana avranno la possibilità di richiedere consulenze di Second Opinion, che consentono di ottenere un secondo parere da esperti in oncologia. Questo servizio sarà disponibile a tariffe agevolate, con uno sconto del 10%.

Televisite Oncologiche: Sarà possibile ottenere consulenze oncologiche tramite collegamenti video da remoto con specialisti dello IEO. Questo servizio permette ai pazienti di ricevere consulenze senza dover viaggiare. Sarà applicato uno sconto del 15% sulle tariffe delle Televisite.

Accesso alle Prestazioni Ambulatoriali presso lo IEO: I cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana avranno la possibilità di accedere alle prestazioni ambulatoriali offerte dallo IEO. Queste prestazioni saranno erogate a tariffe agevolate, con uno sconto del 15%.

Prestazioni Chirurgiche, di Chemioterapia e Radioterapia: Lo IEO fornirà prestazioni chirurgiche, di chemioterapia e radioterapia a cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana in regime di solvenza. Sarà applicato uno sconto del 15% sulle tariffe ufficiali.

Questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’accessibilità a cure di alta qualità per i cittadini italiani residenti all’estero, soprattutto in un settore critico come l’oncologia. Il Com.It.Es. di Santo Domingo è impegnato a sostenere i propri connazionali in Repubblica Dominicana, e questa collaborazione con lo IEO è un ulteriore passo avanti nella realizzazione di questo impegno.

Per maggiori informazioni su come accedere a questi servizi e per richiedere consulenze o prestazioni, il Com.It.Es. ha informato i cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana ed iscritti all’AIRE che possono contattare l’IEO ai seguenti contatti: Servizio IEO Second Opinion: Per consulenze a distanza (Second Opinion) riguardo diagnosi e trattamenti. Dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 ora CEST Telefono: +39 02 5748 9650; E-mail: second.opinion@ieo.it

Televisite Oncologiche: Per consulenze oncologiche in collegamento video da remoto. International Office: Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00 ora CEST; Telefono: + 39 02 57489.330; E-mail: international.office@ieo.it.

Prestazioni eseguite presso lo IEO: Per prestazioni ambulatoriali e altro: E-mail: international.office@ieo.it.