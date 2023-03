REPUBBLICA DOMINICANA | Comites SD, Diana Spedicato si è dimessa. Ecco chi sarà il prossimo presidente

Quello di Santo Domingo – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – è un Comites in cui la confusione regna sovrana sin dall’inizio. Abbiamo cercato di riepilogare, per chi come noi si fosse perso, intervistando Flavio Bellinato, Segretario Comites, visto che non siamo riusciti a intervistare la presidente Diana Spedicato (e non per colpa nostra: dopo oltre un mese di attesa, e dopo diverse sollecitazioni, la presidente ha deciso che forse era meglio far parlare Bellinato appunto). Ma da quell’intervista, pur essendo trascorso poco tempo, tanto altro è cambiato.

Facciamo il punto, dunque. Qual è, oggi, la fotografia del Comitato degli italiani all’estero della Repubblica Dominicana? Tanto per cominciare, la presidente Spedicato si è dimessa. Ha presentato ufficialmente la propria lettera di dimissioni anche all’Ambasciata. Attenzione: Diana si è dimessa dal ruolo di presidente, ma resta membro Comites. Spedicato adduce motivi di salute che non le permettono di continuare ad occuparsi del Comites così come richiederebbe l’incarico che finora ha ricoperto.

Nelle prossime ore, raccontano i soliti bene informati, potrebbero arrivare nuove dimissioni da parte di consiglieri che fanno parte dell’esecutivo.

Intanto, si guarda già al futuro: chi sarà il prossimo presidente? Si fa il nome di Licia Colombo, attuale vicepresidente, residente a Bavaro. Licia avrebbe già lanciato la propria candidatura, andando a proporsi ai diversi consiglieri – poco dopo le dimissioni di Diana – e cercando di assicurarsi i voti necessari alla sua elezione. Al momento, avrebbe i voti per diventare la nuova presidente del Comites: dopo una donna, quindi, un’altra donna al timone del Comitato.

Sarà in grado Licia di rappresentare gli italiani della RD nel miglior modo possibile? Sarà in grado di esercitare la funzione di presidente pur non vivendo in capitale? Un presidente che non vive a Santo Domingo ma ad oltre tre ore di distanza? Sarebbe la prima volta nella storia del locale Comites. Ma al di là di questo, Licia – spiegano coloro che la sostengono – avrebbe tutte le carte in regola per svolgere al meglio l’incarico. E noi non abbiamo motivi per credere che non sia così.

REPUBBLICA DOMINICANA | Cap Cana, beneficenza all’insegna della cultura italiana. Invitati all’evento sia l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, S.E. Stefano Queirolo Palmas, che il Com.It.Es. SD, rappresentato per l’occasione dalla Vicepresidente Licia Colombo

Nel frattempo, gli italiani della Repubblica Dominicana si chiedono cosa abbia fatto finora il Comites a favore della comunità. Riassumendo, da parte nostra metteremmo l’accento sulle azioni messe in atto dal Comites per sollecitare migliori servizi consolari, sull’iniziativa legata alle assicurazioni sanitarie per gli italiani della RD e su quella della Banca del Sangue (iniziative, queste ultime due, che portano il nome di Massimiliano Scerra, presidente della Commissione Salute del Comites e attuale coordinatore nazionale del MAIE RD). Voi che ne pensate?

