REPUBBLICA DOMINICANA | Comites Santo Domingo, ok progetto Banca del Sangue per gli italiani

Lo scorso venerdì 10 marzo 2023 – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – si è tenuta un’assemblea straordinaria del Com.It.Es. (Comitato Italiani all’Estero) di Santo Domingo, durante la quale sono state approvate le seguenti delibere: Approvazione del progetto di creazione di una “Banca del Sangue” per i connazionali nella Rep. Dominicana; Invio richiesta formale al Ministero degli Affari Esteri, per l’ottenimento di maggiori risorse per la Sede diplomatico-consolare allo scopo di potenziare il funzionamento dei servizi consolari, nell’interesse degli italiani in Repubblica Dominicana; Approvazione calendario di visite ai connazionali per l’anno 2023: La Romana, Bayahibe, Santiago de los Caballeros, La Vega e Puerto Plata; Approvazione bozza Statuti Costitutivi dell’associazione senza scopo di lucro obbligatoria (secondo la normativa locale) per dare personalità giuridica al Com.It.Es; Riconformazione Commissione di Lavoro “Cultura e Lingua Italiana” del Com.It.Es. SD: Francesco Gravina (Presidente); Simone Barbuscio (membro); Massimiliano Scerra (membro).