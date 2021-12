Repubblica Dominicana, Comites Santo Domingo: Diana Spedicato presidente, Beppe Visca vicepresidente

Si è tenuta la scorsa settimana la prima riunione del Comites di Santo Domingo, durante la quale Diana Spedicato (MAIE), la più votata in assoluto alle recenti elezioni, è stata eletta presidente. Vicepresidente Giuseppe Visca (MAIE), già Senatore della Repubblica Italiana.

Le altre cariche all’interno dell’esecutivo: Eugenio Neri (MAIE) segretario, Licia Colombo tesoriere, Orazio Viro consigliere esecutivo.

Tutti loro sono stati eletti nella lista civica “Italo-Dominicana, Diritti e Solidarietà”, dopo una campagna elettorale non semplice, anche a causa del meccanismo elettorale che regola le elezioni Comites.

Diana Spedicato su Facebook dichiara: “Durante la prima assemblea dello scorso giovedì 16 dicembre 2021, abbiamo costituito formalmente il nuovo Comites di Santo Domingo e sono state elette le cariche dell’esecutivo. In questi giorni stiamo lavorando instancabilmente per creare la struttura per poter diventare operativi, perché trattandosi di una nuova entità, non abbiamo trovato una base già esistente, la stiamo costruendo noi. Inoltre, essendo un Comites di nuovo insediamento, il fondo cassa attualmente a disposizione dell’istituzione è pari a zero”.

“Abbiamo in cantiere tanti progetti – assicura Spedicato – e c’è tanto lavoro da fare. Presto avremo i nostri canali di comunicazione ufficiali istituzionali attraverso i quali diffondere verbali, comunicati e aggiornamenti”.