REPUBBLICA DOMINICANA | Ambasciata Santo Domingo: assistenza consolare ed emergenze

La sede diplomatica è a disposizione per richieste di assistenza consolare in situazioni che mettano in pericolo la salute, la sicurezza e l’incolumità di cittadini italiani

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, competente per il territorio della Repubblica Dominicana🇩🇴 e Haiti, è a disposizione per richieste di assistenza consolare in situazioni che mettano in pericolo la salute, la sicurezza e l’incolumità di cittadini italiani. E’ quanto si legge sui canali social della sede diplomatica.

Una richiesta di assistenza consolare può essere presentata secondo le seguenti modalità:

Scrivendo una mail a santodomingo.assistenza@esteri.it

Telefonando in orario d’ufficio al numero (+1) 809-682-0830, interno 117

Telefonando fuori orario d’ufficio, da lunedì a venerdì dalle 17 alle 21 e sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 21 al funzionario di reperibilità al numero (+1) 829-342-4942 (anche per WhatsApp)

Secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionalmente riconosciute, l’assistenza consolare non può essere fornita dall’Ambasciata a cittadini italiani con doppia nazionalità italo-dominicana o italo-haitiana, che dovranno invece rivolgersi in questi casi alle autorità locali.

Ringraziamo in anticipo per la collaborazione e per NON chiamare o scrivere a questi contatti per questioni relative all’emissione di passaporti, visti, altre pratiche consolari e informazioni generali.