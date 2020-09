REGNO UNITO | Ungaro (Iv): “Le imprese siano pronte agli effetti della Brexit”

“Sia quelle italiane in UK che quelle britanniche in Italia”. “Almeno il 91% delle aziende ha almeno una tematica fiscale da affrontare derivante dalla Brexit con diverse implicazioni per la continuità del business”

“Il prossimo 31 dicembre il Regno Unito cesserà di essere uno Stato Membro dell’Unione Europea. Non conosciamo ancora gli esiti dei negoziati per definire la relazione futura tra UE e UK. Grazie all’accordo di recesso siglato lo scorso ottobre, sino a fine anno si attuerà il cosiddetto periodo transitorio durante il quale viene pressoché mantenuto l’acquis comunitario; prima di confluire in una partnership regolata da accordi futuri che ad oggi pare essere un salto nel buio. Coerentemente con i dati presentati in conferenza stampa oggi da PWC Italia: il 91% delle aziende ha almeno una tematica fiscale da affrontare derivante dalla Brexit con diverse implicazioni per la continuità del business”. Lo afferma l’On. Massimo Ungaro di Italia Viva, nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi alla Camera dei deputati dal titolo “Brexit, l’impatto fiscale per le aziende italiane”.

“Sempre secondo l’indagine condotta dal PWC-TLS “Impatto Fiscale della Brexit sulle Imprese Italiane” il 71% delle aziende italo-britanniche necessita modifiche operative per mitigare gli effetti della Brexit indipendentemente dall’esito del negoziato sulla relazione futura. Più del 55% delle imprese sosterrà costi aggiuntivi dovuti ai cambiamenti in termini di adeguamento alla normativa doganale. Quasi il 40% delle imprese dovrà rideterminare l’attribuzione dell’origine dei beni ceduti all’estero con ripercussioni sulla catena del valore”.

“In assenza di modificazioni contrattuali, il 34% delle aziende intervistate dovrà sostenere costi aggiuntivi dovuti ad un aumento della tassazione sui redditi passivi. Per queste importanti ragioni è necessario, anche in assenza di un accordo tra UE e Regno Unito, che le aziende dei nostri due paesi abbiamo la consapevolezza di mettere in campo sin da subito azioni concrete per mitigare e dare certezza operativa al loro business anche in caso di accordo. Infine, è importante ricordare che le aziende che operano tra i nostri due paesi saranno certamente protagoniste del rilancio economico del Paese dopo la pandemia COVID19. Ne abbiamo parlato – conclude – con il collega Gennaro Migliore, Flavio Mondello Malvestiti, Francesco Pizzo e Luca Lavazza – PWC TLS, Maurizio Bragagni – AD Tratos”.