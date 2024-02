A dirlo sono state le fonti ufficiali di Buckingham Palace. Il tipo di tumore non è stato rivelato e non sono stati divulgati i dettagli riguardo alla prognosi. Si sa che il sovrano ha iniziato le cure regolari.

Re Carlo III è in carica dall’8 settembre 2022 ed è stato incoronato il 6 maggio 2023.

Nel gennaio scorso, il sovrano settantacinquenne è stato ricoverato all’ospedale per un ingrossamento benigno della prostata. Durante l’intervento, si è scoperta la presenza della neoplasia, maligna.

Un tumore maligno che è ancora in situ, che è ancora di dimensioni contenute e che non ha prodotto metastasi è gestibile e si può curare. La ricerca sul cancro ha fatto passi da gigante e oggi molte forme tumorali possono essere curate.

A questo punto, visto anche che si sa poco delle reali condizioni del re, ci si dovrà porre qualche domanda circa la durata del suo regno.

Se fosse costretto ad abdicare (o se, cosa che certamente non si auspica, la situazione volgesse al peggio) il suo regno sarebbe uno dei più brevi di tutta la storia inglese e britannica.

Del resto, nella storia, altri sovrani dell’Inghilterra (e dal 1714 del Regno Unito) si ammalarono di cancro e morirono. Basta ricordare la regina Maria I Tudor, la quale visse tra il 1516 e il 1558 e regnò dal 1553 alla morte. La regina in questione, figlia del famoso (o famigerato) re Enrico VIII e Caterina d’Aragona.

Si spera, ovviamente, che re Carlo III possa guarire e tornare alle sue attività. Certamente, ciò che non è stato detto crea apprensione. Se le cose si sapessero per filo e per segno, ci si potrebbe fare un quadro chiaro. Purtroppo, non è così. Quando non si sanno molte cose, ogni teorema viene fuori. Intanto, il principe Harry è rientrato a Londra.