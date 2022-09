REGNO UNITO IN LUTTO | Morta a 96 anni la Regina Elisabetta II

In tutti questi decenni, Elisabetta ha saputo essere il volto affidabile e credibile di Buckingham Palace e della monarchia britannica, un ruolo non facile di fronte alla spasmodica ricerca di gossip da parte dei tabloid, ancora di più nell'epoca di internet. La sua scomparsa segnerà forse uno spartiacque per la famiglia reale, chiamando i futuri sovrani a seguire l'esempio di equilibrio e stile della defunta. Le condoglianze del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella