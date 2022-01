Regno Unito, il sindaco di Londra punta alla decriminalizzazione dell’uso della cannabis

Gli under 25 trovati dalla polizia in possesso di sostanze quali cannabis, ketamina e speed non vengano arrestati ma vengano loro offerte lezioni sull'uso di stupefacenti

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, vuole porre fine ai procedimenti dei giovani trovati con cannabis, una decisione che va verso la decriminalizzazione del suo uso nella capitale.

Come ha riferito il quotidiano “The Telegraph”, il piano del primo cittadino di Londra, che dovrebbe partire gia’ quest’anno, prevede che in tre quartieri – Lewisham, Bexley e Greenwich – gli under 25 trovati dalla polizia in possesso di sostanze quali cannabis, ketamina e speed non vengano arrestati ma vengano loro offerte lezioni sull’uso di stupefacenti.

l “Telegraph” ha evidenziato che questa linea e’ in conflitto con quella del governo ma anche della leadership laborista. Entrambe hanno chiesto infatti azioni piu’ decise contro chi consuma droga al fine di ridimensionare l’attivita’ criminale collegata al traffico di stupefacenti.

Il leader laborista, Keir Starmer, ha affermato di non credere che la decriminalizzazione dovrebbe essere perseguita in Inghilterra, dopo l’introduzione di un programma analogo in Scozia l’anno scorso. L’esecutivo ha recentemente svelato la sua strategia sul consumo di droghe, che mette l’accento sulla lotta ai cosiddetti “consumatori ricreativi”. Tra le punizioni proposte c’e’ la revoca del passaporto per chi viene trovato in possesso di droghe di classe A come la cocaina.