REGNO UNITO | Comites Manchester, la lista Italia4Italy: “Sostenere, Informare, Connettere, Assistere”

“Ieri venerdì 8 Ottobre il CEC (Comitato Elettorale Circoscrizionale) del Consolato Generale di Londra ha verificato e approvato le liste presentate per le elezioni dei Comites (Comitati degli Italiani residenti all’Estero), tra cui Italia4Italy. Pertanto, diamo conferma ufficiale della nostra candidatura per il Comites di Manchester (competente per l’intera Inghilterra del Nord, da Birmingham a Newcastle)”. E’ quanto si legge in una nota targata Italia4Italy – Lista per il Comites di Manchester 2021.

“I Comites, istituiti nel 1985, hanno lo scopo di rappresentare le comunità di italiani residenti all’estero e le loro esigenze nei rapporti con i consolati locali e in definitiva con il Governo italiano. Noi, la lista Italia4Italy, ci proponiamo come una lista nuova, progressista ed indipendente, decisa a scuotere l’inerzia che ha caratterizzato questi ultimi anni e a portare nel Comites la voce di tutti gli italiani residenti nella circoscrizione del Nord dell’Inghilterra”.

“Ci presentiamo con un programma articolato su quattro punti: Sostenere, Informare, Connettere, Assistere. La lista è composta da italiani di prima e seconda generazione, con esperienze diverse nel volontariato e nelle professioni ma tutti con una caratteristica comune: aver investito tempo ed energia al servizio della comunità italiana nel Nord dell’Inghilterra, e voler portare quest’esperienza nel Comites al servizio di tutti gli italiani.

Accogliamo con entusiasmo l’appello al voto del Console Solinas rivolto a tutti i cittadini italiani residenti in Gran Bretagna: infatti, ricordiamo che per votare per i Comites non basta essere iscritti all’AIRE ma occorre mandare una richiesta apposita al Consolato entro il prossimo 3 Novembre. La registrazione si può fare sul portale del Consolato (Fast-It) o tramite e-mail, tramite una procedura molto semplice. Nelle prossime settimane daremo seguito a questo nostro impegno organizzando eventi dal vivo e online per raggiungere più elettori possibile, invitandoli a registrarsi per il voto”.

“Crediamo che affinché il Comites rappresenti davvero tutti gli italiani in Inghilterra sia essenziale una partecipazione plurale e uniforme al processo democratico. Pertanto – conclude il comunicato -, invitiamo tutti a registrarsi per votare, e a diffondere la notizia tra amici, colleghi e parenti italiani residenti in Inghilterra. In questo modo, riceveranno il plico elettorale per corrispondenza a metà Novembre e potranno esprimere il proprio voto”.

