I dolci di Carnevale insieme alle maschere rappresentano il top della festa.

Squisiti, tutti da gustare con le ricette della tradizione popolare, hanno il loro posto d’onore alle sfilate e alle feste.

Fritti oppure al forno, semplici e realizzati con pochi ingredienti. Sebbene fritti siano irresistibili, le versioni con cottura al forno sono più sane ed assolutamente deliziose e da provare.

Ogni regione d’Italia ha le sue varianti, chiamate con nomi dialettali, che in verità differiscono di poco. Una piccola guida per preparare gustosissime sfiziosità da assaggiare e offrire in questi giorni di festa.

Le chiacchiere. La loro origine è molto antica e risale ai Saturnali. In questa festa pagana le donne romane preparavano dei rettangoli di pasta fritta nel grasso di maiale. Si ottengono tirando in maniera sottile un impasto di farina e acqua successivamente fritto e cosparso di zucchero a velo. Nelle varie regioni vengono chiamate anche bugie, cenci, crostoli, galani, frappe, sfrappe, sfrappole, manzole, intrigoni, lattughe, maraviglias, fiocchi, fiocchetti.

Le castagnole. Sono palline di pasta fritta realizzata con farina, burro, scorza di limone, lievito e zucchero. Ne esistono di numerose varianti, come le castagnole alla sambuca, alla ricotta, con il rum o con la crema pasticcera. Ci si può sbizzarrire nelle varianti, utilizzando liquori diversi e ripieni diversi. Le Frittole per esempio sono la versione tipicamente veneziana.

La cicerchiata. Simile agli struffoli napoletani, è una ciambella fatta di palline di pasta fritte e ricoperte di miele. E’ molto rinomata nelle Marche, in Umbria e in Molise, mentre gli arancini di Carnevale sono diffusi nelle Marche.

In Sicilia c’è la pignolata. Si tratta di un piatto di gnocchetti fritti ricoperti di glassa alla cioccolata. Le teste di turco invece si mangiano tutto l’anno e sono dei bigné ripieni di ricotta o crema.

Fra i dessert carnevaleschi più tipici ci sono anche frittelle, ciambelle, ravioli dolci, dolci con ricotta, dolci per bambini con crema pasticcera, zeppole fritte, arancini di carnevale, dolci al forno, paste e torte per tutti i gusti. Buon Carnevale a tutti!