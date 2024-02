“Siamo orgogliosi della vittoria alle elezioni regionali in Sardegna e del successo personale di Alessandra Todde, una donna competente, tenace e sempre disponibile con tutti”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di saper costruire l’unica e vera alternativa alle destre sovraniste che hanno affossato la Sardegna e stanno distruggendo l’Italia intera.

Conosciamo Alessandra da tanti anni e siamo certi che darà l’anima per i sardi e per la terra in cui è nata per portare più sviluppo, combattere lo spopolamento di interi territori e l’emigrazione di giovani e famiglie.

Noi siamo a disposizione sua e della futura giunta perché il futuro della Sardegna passa anche da un corretto funzionamento dei fondi europei. Evviva Alessandra, la prima Presidente donna della Sardegna, ma anche la prima Presidente di regione nella storia del Movimento 5 Stelle“, conclude la nota.