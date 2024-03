“Dopo mesi di veti e contro-veti interni, Giuseppe Conte ha annunciato il candidato e il perimetro della coalizione per la Basilicata. Con somma gioia rivendica di aver imposto al PD un veto su Azione. Bene. Il dato positivo è che la ‘sinistra’ ha scelto finalmente il suo campo e il suo leader. Non è il nostro. Auguri”. Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.

Intervistato da RadioinBlu, Calenda aggiunge: “C’è un leader del centrosinistra che è Giuseppe Conte. In Sardegna hanno vinto per il voto disgiunto, perché la Lega non ha votato il candidato di destra. Se avessimo fatto le primarie di coalizione con Soru sarebbe uscito un candidato del Pd che avrebbe vinto per 30mila voti. Ma sono scelte loro, io non ci posso entrare”.

In Basilicata “il 5 Stelle, che penso decida la politica della sinistra, ha escluso Azione. Ne abbiamo preso atto, fine. Non c’è nessun problema”.

“Fino a ieri ho parlato con la Schlein per capire. Dopo di che ho appreso dalle agenzie che c’era stato un tavolo di coalizione molto spinto a sinistra, auguri. Noi lì abbiamo preso il 10%, loro hanno fatto una scelta che vediamo se li ripagherà”.

“Vado in Basilicata venerdì e sabato, voglio parlare con i miei. Io preferisco non avere candidati terzi, verificheremo. Dall’altro lato c’è un moderato, un europeista, un uomo delle istituzioni, non è il ‘Trux’. Valuteremo e decideremo”.

“Quello che sappiamo con certezza è che non siamo inclusi nella coalizione di sinistra, non è una scelta ma una constatazione. Verificherò con i miei. Noi facciamo valutazioni sulla qualità dei candidati, non appoggiamo populisti di sinistra o para fascisti di destra”.

IN TOUR

Tour di presentazione in Puglia e Basilicata del nuovo libro ‘Il Patto’ (edizioni La Nave di Teseo) per il leader di Azione Carlo Calenda. Domani, venerdì 15 marzo, infatti, Calenda sarà ad Andria, a un evento di presentazione alla Sala Consiliare del Palazzo di Città (Piazza Umberto I) a partire dalle 19.

Sabato 16 marzo, poi, Calenda sarà a Matera, dove presenterà il libro, a partire dalle 17, all’Hotel San Domenico al Piano (Via Roma 15).

Domenica 17, infine, Calenda si sposterà a Potenza, dove presenterà ‘Il Patto’ al Grande Albergo (Corso 18 Agosto 1860 46) a partire dalle 10:30. Un quarto d’ora circa prima degli eventi si prevede un punto stampa per i giornalisti.