REFERENDUM | #VotaSì Day, l’evento M5S in tutte le piazze d’Italia [VIDEO]

A Roma, e in particolare sul lungomare di Ostia, dalle ore 16.30 alle 20 gli attivisti del Movimento allestiranno 10 gazebo distanziati di 400 metri, per una copertura totale di 4 chilometri. Qui e’ prevista la presenza del capo politico Vito Crimi, del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e della sindaca della Capitale Virginia Raggi.

Intanto, intervenendo alla trasmissione Zapping su Rai Radio Uno, Di Maio si è detto “preoccupato” dal fatto che le Regionali “decidano a chi mettere in mano le chiavi dei nostri ospedali e in questo momento, con una pandemia globale, la Sanita’ e’ il fulcro della nostra societa’ per la tutela della vita”.

Sulle alleanze col Pd: “L’anno prossimo, quando si votera’ per le elezioni comunali in citta’ quali Roma, Napoli, Torino, Bologna, ci dovra’ essere un migliore coordinamento per le candidature” con il Pd rispetto a quanto avvenuto quest’anno per le regionali. “Questo – ha aggiunto Di Maio – anche perche’ nei prossimi anni ci saranno 200 miliardi di euro del Recovery Fund da spendere per la ricostruzione del dopo Covid, e sindaci e presidenti di regione saranno tra i protagonisti di quella spesa. Questi soldi bisognera’ saperli spendere, e molto dipendera’ dagli enti locali”.