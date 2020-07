Referendum taglio parlamentari, Schiavone (CGIE) convoca assemblea CGIE in videoconferenza

In programma per sabato 25 luglio, per discutere i contenuti del referendum. “La partecipazione al voto – sottolinea Schiavone, Segretario Generale CGIE - è un diritto costituzionale e le istituzioni devono assicurarlo nel miglior modo possibile”