REFERENDUM | Italiani all’estero, La Marca (Pd): “Riforma pasticciata, votate No” [VIDEO]

"Gli italiani all'estero non ci stanno e meritano di meglio, vi invito vivamente a votare No". Questo l'appello di Francesca La Marca, deputata Pd eletta in Nord e Centro America, agli italiani nel mondo in occasione del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.