REFERENDUM | Entro oggi 28 luglio l’opzione per il voto in Italia degli italiani residenti all’estero

La modalita' di voto per gli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'Aire e' quella per corrispondenza. L'opzione di voto in Italia deve pervenire all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza dell'elettore, e puo' essere revocata con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per il suo esercizio