REFERENDUM | Di Maio: “Una riforma che l’Italia aspetta da 30 anni, ormai manca poco” [VIDEO]

“Si perde democrazia e rappresentatività? Io vado a vedere chi me lo dice, e sa chi sono? Parlamentari che hanno assenze del 95%, di fatto sono sempre assenti”. “Questo non è un referendum del M5S: Salvini ha votato Sì, Meloni ha votato Sì, Forza Italia ha votato Sì, il Pd ha votato Sì l’ultima volta… Questo referendum si fa perché l’hanno chiesto 70 senatori, non 500mila italiani. Non diamogliela vinta, andiamo a votare Sì”