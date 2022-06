Real estate in USA rallenta in primavera, ma il comparto immobiliare residenziale resta forte

In aumento il prezzo mediano di vendita degli immobili che ha raggiunto quota $420.000 con un incremento del 3,4% rispetto a marzo e del 15,1% rispetto ad aprile 2021

In USA il mercato del real estate ha registrato una stagione primaverile contraddistinta da una generale decelerazione. Nelle 53 aree metropolitane prese in esame dal Report RE/MAX, infatti, ad aprile le vendite di case hanno registrato una crescita inferiore all’1% rispetto a marzo, segnando così un calo del 12,8% anno su anno. Questo rallentamento, unito a un aumento dell’11,5% nel numero di incarichi di vendita acquisiti, ha determinato un’impennata dell’offerta che è cresciuta del 24,0% da marzo ad aprile.

In aumento anche il prezzo mediano di vendita degli immobili che ha raggiunto quota $420.000 con un incremento del 3,4% rispetto a marzo e del 15,1% rispetto ad aprile 2021. In ambito residenziale l’offerta è diventata più concorrenziale. Ciò si deduce analizzando il rapporto medio tra prezzo di vendita e prezzo iniziale che misura lo scostamento fra il prezzo effettivamente pagato e quello richiesto: ad aprile, tale rapporto si è attestato sul 104%, rispetto al 103% di marzo e al 101% di aprile 2021.

Pur essendo aumentata del 24,0% mese su mese, l’offerta attiva è diminuita del 10,4% rispetto a un anno fa, in parte a seguito di un calo del 7,4% nei nuovi incarichi di vendita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento di vendita media mensile è aumentato dallo 0,7 di marzo allo 0,8 di aprile. Un anno fa l’andamento di vendita media mensile si era attestato intorno all’1,0.

Ad aprile, le case hanno avuto una permanenza media sul mercato di 26 giorni, cinque in meno rispetto a marzo e due in meno anno su anno.

“In linea generale è ancora un mercato immobiliare forte, in cui le vendite si chiudono rapidamente e la domanda ha il sopravvento sull’offerta”, ha dichiarato Nick Bailey, President e CEO, RE/MAX, LLC. “Si inizia tuttavia ad assistere ad un certo raffreddamento; un trend che non sorprende, visti i risultati record del 2021 e il recente rialzo dei tassi. Questa battuta d’arresto dovrebbe pian piano ripristinare un po’ d’equilibrio che andrà a neutralizzare quel frenetico mercato dei venditori che permane ormai da tempo.

Sulla spinta della domanda generazionale, dell’aumento dei canoni di locazione e dei tassi d’interesse ancora relativamente bassi, il 2022 potrebbe tuttora affermarsi come uno degli anni migliori dell’ultimo decennio”. Josh Horner, consulente immobiliare presso RE/MAX Masters di Salt Lake City (Utah), aggiunge: “Ad aprile abbiamo assistito ad un cambiamento del mercato immobiliare locale. Ci sono diversi fattori che hanno indotto un certo numero di acquirenti a decidere di temporeggiare, tra cui lo scarso stock di case in vendita, i recenti aumenti dei tassi e i rialzi anticipati”.

TRANSAZIONI CONCLUSE

Nelle 53 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX ad aprile 2022, il numero medio di immobili venduti è cresciuto dello 0,5% rispetto a marzo 2022 e diminuito del 12,8% rispetto ad aprile 2021. I mercati con la più grande flessione percentuale nelle vendite anno su anno sono stati: Miami, FL con -24,9%, Bozeman, MT con -22,5% e Coeur d’Alene, ID con -21,1%. Solo Honolulu, HI, ha registrato un aumento percentuale delle vendite rispetto all’anno precedente pari a un +0,2%.

PREZZO MEDIANO DI VENDITA

Ad aprile 2022, il prezzo mediano degli immobili venduti nelle 53 aree metropolitane analizzate dal Report RE/MAX è stato di $420.000, con un aumento del 3,4% rispetto a marzo 2022 e del 15,1% rispetto ad aprile 2021. Nessuna città ha registrato una diminuzione nel prezzo mediano di vendita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Delle 53 città, 41 hanno visto un aumento anno su anno a doppia cifra percentuale, registrando i più alti incrementi a: Dallas, TX con +39,5%, Fayetteville, AR con +33,4% e Coeur d’Alene, ID con +31,2%.

GIORNI SUL MERCATO – MEDIA DELLE 53 CITTÀ ANALIZZATE

Ad aprile 2022 la media dei giorni sul mercato degli immobili venduti è stata di 26 giorni – cinque in meno rispetto a marzo 2022 e due in meno rispetto ad aprile 2021. I mercati con la media di giorni più bassa sono stati: Denver, CO con 8, Omaha, NE con 11 e Richmond, VA con 12. Le medie più alte di giorni sul mercato si sono registrate a Fayetteville, AR, con 64, San Diego, CA, con 63 e Raleigh, NC, con 55. I “giorni sul mercato” indicano il numero medio di giorni che intercorrono dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.

ANDAMENTO DI VENDITA MEDIA MENSILE

Il numero degli immobili in vendita ad aprile 2022 è aumentato del 24,0% rispetto a marzo 2022 e diminuito del 10,4% rispetto ad aprile 2021. Basato sugli immobili venduti ad aprile 2022, l’andamento di vendita media mensile è salito a 0,8 mesi dagli 0,7 di marzo 2022 e sceso rispetto agli 1,0 di aprile 2021. Ad aprile 2022, i mercati con la più bassa offerta sono stati tre, a pari merito: Albuquerque, NM, Fayetteville, AR e Raleigh, NC con 0,3.