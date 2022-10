RAI ITALIA | Nuova puntata di Casa Italia, preserale dedicato agli italiani nel mondo

Torna giovedì 13 ottobre Casa Italia, il preserale di RAI Italia per gli italiani nel mondo. Due città, una capitale: Bergamo Brescia “Capitale Italiana della Cultura 2023“. Come è nata l’idea, qual è il progetto e quali i benefici per le due città? La conduttrice Roberta Ammendola lo chiede a Nadia Ghisalberti, Assessora al Turismo e alla Cultura del Comune di Bergamo e Laura Castelletti, Vicesindaco di Brescia, con Delega alla Cultura, Creatività e Innovazione.

Si parla di vigne in città, una novità che si sta diffondendo in Italia e nel mondo, con Luca Balbiano, Presidente di Urban Vineyards, associazione che riunisce le principali realtà di viticoltura, disseminate in più continenti. Poi, spazio alla moda e alla sua multiculturalità con Fabiana Giacomotti che ospita Nicola Paparusso, Segretario e fondatore della Ong contro le discriminazioni: “African Fashion Gate”.

Per “Sportello Italia” Lorenza Morello, giurista d’impresa ed esperta di problematiche internazionali, risponde ai telespettatori che chiedono consigli dall’estero per le loro attività imprenditoriali.

Per le “Storie dal Mondo” in Argentina, a Buenos Aires, Nicolas de Gracia ha messo su un allevamento di ovini e produce pecorino romano. In Spagna, Giulia Lorenzoni ci porta nella “Casa degli italiani” di Barcellona, dove sono passati anche Pirandello e Guglielmo Marconi. In chiusura Maria Cristina Zoppa intervista il cantautore Niccolò Fabi.

NEW YORK/TORONTO 13 ottobre h17.00 LOS ANGELES 13 ottobre h14.00 BUENOS AIRES/SAN PAOLO 13 ottobre h18.00 SYDNEY 13 ottobre h18.30 PECHINO/PERTH 13 ottobre h15.30 JOHANNESBURG 13 ottobre h15.45 BERLINO 13 ottobre h15.45 LISBONA 13 ottobre h14.45