RAI ITALIA | Lunedì torna “L’Italia con voi”: focus su Afghanistan

Torna L’Italia con Voi, l’unico programma RAI interamente dedicato agli italiani all’estero, i veri protagonisti della trasmissione. Maria Cuffaro, nota giornalista Rai, arriva alla conduzione dell’Italia con Voi e, accompagnata dal Maestro Palatresi al pianoforte, inaugura la nuova stagione televisiva lunedì 4 ottobre con Ernestina Dalla Corte Lucio, in collegamento da Buenos Aires. Poi, un ampio spazio dedicato all’Afghanistan. Maria Cuffaro si collega con: Rafaela Baiocchi, ginecologa di Emergency, da Anabah, nella valle del Panshir; Marco Puntin, responsabile Emergency in Afghanistan, da Kabul; Mauro Berruto, ex Commissario Tecnico della nazionale maschile di pallavolo che ha contribuito alla fuga da Kabul di tre calciatrici con le rispettive famiglie e un gruppo di cicliste, in collegamento da Torino.

In studio, a commentare la situazione afghana, Giovanni Grandi e Arif Oryakhail, dell’AICS (Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo) di Kabul.

Si volta pagina con il manager del turismo Gigi Bettin, che si definisce viandante e pellegrino e racconta il turismo sostenibile dei “cammini”. Poi si passa all’arte con Stefano Borghini, architetto e responsabile della mostra “Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”. Infine, Maria Cristina Zoppa intervista Diodato, vincitore del festival di Sanremo 2020. Per “Storie dal mondo”: in Sudafrica Danilo Benevelli, imprenditore originario di La Spezia, colleziona opere d’arte e, a Cape Town, vive in una chiesa sconsacrata e trasformata in abitazione.

NEW YORK/TORONTO Lunedì 4 ottobre h17.00 LOS ANGELES Lunedì 4 ottobre h14.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Lunedì 4 ottobre h18.00 SYDNEY Lunedì 4 ottobre h16.30 PECHINO/PERTH Lunedì 4 ottobre h13.30 JOHANNESBURG Lunedì 4 ottobre h17.30 (BIG ITALY / red) 011657 OTT 21