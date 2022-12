RAI ITALIA | La Rai moltiplica la sua offerta verso l’estero

Piattaforme diverse, programmi originali, tg in lingua, interazione con la radio: la Rai moltiplica la sua offerta verso l’estero e lo fa coinvolgendo a 360° tutte le strutture aziendali, compresa la piattaforma di RaiPlay che replicherà on line Rai ITALY.

Al Festival delle Regioni e delle Provincie Autonome in corso di svolgimento a Milano la Direzione dell’Offerta Estera della Rai ha presentato ai Presidenti delle Regioni la rinnovata cornice destinata ai cinque continenti capace di arrivare nei 174 i paesi coperti dal segnale con una straordinaria forza e la chance reale di raccontare l’Italia ad un pubblico fidelizzato in continua espansione.

L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere l’Italia e le sue multiformi eccellenze in tutto il mondo, la lingua e le destinazioni turistiche senza dimenticare le straordinarie capacità industriali e produttive.

Il palinsesto di Rai Italia – differenziato nelle cinque aree geografiche del mondo – è proposto per 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. L’83% delle 8760 ore è costituito dal ‘best of’ dei tre canali generalisti Rai, in diretta e in differita: i Tg Rai, la grande fiction e film, gli show serali, i talk di attualità e i grandi eventi. Il restante 17%, 1500 ore, sono produzioni originali: 650 dedicate all’approfondimento informativo, 450 di sport (tra cui la Serie B di calcio, i campionati italiani maschili e femminili di volley, il Giro d’Italia di Ciclismo), 300 di fiction e cinema, 100 di informazione religiosa. Molte le novità della proposta di Rai Italia: l’uso della lingua inglese e il Tg in lingua appositamente realizzato da Rainews24 che sarà fruibile anche on line; l’utilizzo di un canale satellitare e della piattaforma di RaiPlay con una sezione dedicata; la presenza di 350 ore delle produzioni originali, iniziando da ‘Casa Italia’, condotta da Roberta Ammendola anche sulle tre reti generaliste e sul web.

“Oggi arriviamo nelle case di quasi 25 milioni di italiani residenti all’estero, abbiamo un bacino di utenza potenziale che supera i 250 milioni – spiega Fabrizio Ferragni, Direttore dell’Offerta Estera della Rai – e abbiamo il dovere di consegnare a chi ci guarda una fotografia esatta del nostro Paese condita dal meglio che la tv del Gruppo Rai propone. E’ quello che abbiamo raccontato ai diversi Presidenti di Regione con cura e attenzione”.