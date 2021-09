RAI ITALIA | Formula rinnovata per “L’Italia con voi”. Conduce Maria Cuffaro

Alla guida del programma arriva Maria Cuffaro, nota giornalista Rai, con grande esperienza in tematiche internazionali, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi che continuerà a portare la musica italiana nel mondo.

La trasmissione tratterà tanti temi avvalendosi di firme note del giornalismo, dello sport e della cultura. Con Maria Cuffaro il programma darà spazio ai problemi concreti degli italiani all’estero attraverso collegamenti dai vari continenti con protagonisti delle realtà locali. Ma la trasmissione racconterà anche i grandi temi internazionali e l’Italia di oggi: il Made in Italy, le nostre grandi ricchezze culturali e turistiche e le tradizioni popolari in grado di emozionare ed incuriosire anche gli italiani di seconda e terza generazione.

Gli aggiornamenti sulle ricerche e sulle innovazioni realizzate da italiani in Italia e nel mondo consentiranno ai nostri concittadini all’estero di rimanere aggiornati sull’Italia, un’Italia moderna che guarda all’innovazione, alla sostenibilità, al rispetto del territorio, tutti temi in grado di attrarre anche un pubblico più giovane.

Il programma promuoverà il “sistema paese” con ospiti in studio e/o in collegamento, che racconteranno le reali esperienze e visioni dell’imprenditoria, della diplomazia, della cooperazione, dello spettacolo.

Non mancheranno le storie che i nostri filmaker raccoglieranno nelle varie parti del mondo, storie di italiani e di comunità italiane. Confermata la presenza dello “Sportello Italia” a supporto delle comunità italiane all’estero con informazioni di servizio utili ai nostri connazionali, per risolvere problemi amministrativi, burocratici e previdenziali.

Ritorna l’appuntamento bisettimanale con la lingua italiana, di cui L’Italia con voi continua ad essere luogo di promozione nel mondo, per gli italiani che sentono il richiamo delle origini ma anche per i tanti stranieri innamorati della nostra lingua e della nostra cultura.

L’Italia con voi è realizzato con la collaborazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del CGIE, dei Comites e della Società Dante Alighieri.

L’Italia con voi andrà in onda da lunedì al venerdì alle 17.00 orario di New York, 18.00 San Paolo e Buenos Aires, 16.30 Sidney, 13.30 Pechino e Perth e alle 17.30 a Johannesburg. Ogni puntata è visibile in Italia e in Europa, il giorno della messa in onda, sulla piattaforma di RaiPlay.

L’Italia con Voi è un programma di Andrea Salvadore con la collaborazione di Daniele Cimò. Capo progetto Marina Marino. Produttori Esecutivi Valeria Bevilacqua e Iva Guglielmi. Regia di Andrea Menghini.