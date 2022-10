RAI ITALIA | A Casa Italia il nuovo Parlamento e la Settimana della lingua italiana

Torna lunedì una nuova puntata di Casa Italia, il preserale di Rai Italia per gli italiani nel mondo. In Italia la XIX legislatura è ufficialmente iniziata. I parlamentari sono passati da 945 a 600. Il nuovo governo è atteso dopo il vertice europeo del 20 e 21 ottobre. La conduttrice Roberta Ammendola si collega con Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio e Barbara Jerkov, caporedattore de Il Messaggero. Poi, Roberta approfondisce il voto all’estero con l’Onorevole Simone Billi, Deputato della Lega, eletto nella ripartizione Europa.

La “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” è giunta alla sua Ventiduesima Edizione. Il tema di quest’anno è “L’italiano e i giovani”. Si entra in argomento con: Massimo Bray, Direttore Generale dell’Enciclopedia Treccani; l’Ambasciatore Pasquale Terracciano, Direttore Generale Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI; la linguista Lucilla Pizzoli; la tiktoker Sara Thompson e il rapper Merrick.

Per “Sportello Italia” il dottor Gianluca Timpone, commercialista ed esperto di materia pensionistica, risponde alle domande dei telespettatori su imposta sostitutiva, pensioni e controlli INPS. Carlo Gentile è alla Festa del Cinema di Roma con la regista Elisabetta Sgarbi. Le Storie dal Mondo ci portano in Argentina, a Buenos Aires per conoscere il drammaturgo Giampaolo Samà e il suo Pirandello. Poi, a Barcellona in compagnia di Riccardo D’Angelo avvocato, nato a Roma.

Infine, musica. Stefano Paltresi e Monica Marangoni celebrano uno dei più seguiti artisti della musica italiana: Renato Zero, che ha dato poco festeggiato 72 anni.