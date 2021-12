QUIRINALE | Della Vedova: “Berlusconi? Non credo sarà Presidente della Repubblica”

"Io credo che l'unico modo per tenere la maggioranza compatta sia quello di concordare con Draghi il futuro scenario, il migliore tra quelli effettivamente praticabili”

Benedetto Della Vedova, Sottosegretario agli Esteri e segretario di +Europa, intervistato da Today.it parla anche di Quirinale: “Renzi dice una cosa vera quando ricorda come il Presidente della Repubblica si possa eleggere con una maggioranza diversa da quella di Governo. Poi pero’ c’e’ un elemento di sostanza, di tenuta di questa maggioranza. Perche’, se i partiti si scontrassero sul Quirinale, la maggioranza rischierebbe molto. A quel punto io vedrei difficile ricostituirne una nuova capace di affrontare i temi, come si e’ reso necessario fare fino ad oggi”.

“Berlusconi? Non credo che sara’ Presidente della Repubblica”, dice il Sottosegretario.

“Io credo che l’unico modo per tenere la maggioranza compatta – sottolinea Della Vedova – sia quello di concordare con Draghi il futuro scenario, il migliore tra quelli effettivamente praticabili, cosi’ da non creare scossoni istituzionali che andrebbero a fermare il ritorno alla crescita del Paese. Ma deve essere questa maggioranza a scegliere il Presidente, magari con un fronte anche piu’ ampio, altrimenti vedo un percorso complicato”.

“L’Italia resta in un momento complicato: non vorrei – prosegue il segretario di +Europa – che l’ultimo anno positivo ci abbia anestetizzato dalle difficolta’ di un anno fa, che esistono anche oggi. Dalla pandemia di Covid al rilancio dell’economia, al Pnrr, non si pensi che abbiamo scollinato”.