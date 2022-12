QATARGATE | Conte a Meloni: “Cosa porti in dote a Bruxelles, misure per agevolare i corrotti?”

“Cosa porta in dote? Un'Italia che propone misure per rendere più facile la vita per i corrotti della Pa, che agevola gli evasori e che vuole far candidare i condannati?”

“Presidente Meloni, lei giovedì si presenta in una Bruxelles ancora scioccata dallo scandalo sul Qatar e dalle mazzette di soldi nascoste dentro bustoni di plastica. Cosa porta in dote? Un’Italia che propone misure per rendere più facile la vita per i corrotti della Pa, che agevola gli evasori e che vuole far candidare i condannati?”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022.

UCRAINA | Conte a Meloni, Italia sovrana? Acquiescente a Usa

“Da subito il Movimento 5 Stelle ha espresso totale vicinanza del M5s” all’Ucraina a fronte della “vile e ingiustificata aggressione di Putin”, ma ora “mettiamo in discussione la strategia dell’Occidente. Stiamo chiedendo di discutere di questa strategia e della posizione dell’Italia, un’intensa svolta che metta in moto una macchina europea che mai si è attivata, mentre l’escalation militare ha raggiunto livelli allarmanti. L’Italia deve diventare capofila dell’azione diplomatica non lasciando” questo ruolo “alla Turchia di Erdogan”. Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle dichiarazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

Conte ha parlato della “sicurezza” e della “tutela delle minoranze russofone” aggiungendo: “Non è con slogan e quiz che si costruisce un serio e faticoso percorso di pace. Nessuno ha mai messo in discussione né la Nato né l’alleanza atlantica, ma il tema è la postura dell’Italia in questi consessi – ha aggiunto -. Lei in passato parlò di ‘Italia libera, forte e sovrana” e invece c’è una “totale acquiescenza a Washington” e sull’invio delle armi la strategia è in linea con quella del governo Draghi.