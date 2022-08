Psicologia: la terapia di coppia per rafforzare una relazione

La terapia di coppia è un percorso intrapreso con uno psicoterapeuta per migliorare la propria relazione, risolvendo eventuali problemi e rendendo più stabile il rapporto. Può essere utilizzata per affrontare difficoltà specifiche, per individuare un’insoddisfazione nascente prima che si trasformi in una crisi, oppure come metodo per imparare a conoscere meglio sé stessi e il partner. Alcune coppie vi ricorrono in vista del matrimonio o prima di iniziare una convivenza, così da appianare eventuali incomprensioni e cominciare la nuova fase della relazione con il piede giusto. Si tratta generalmente di una forma di psicoterapia di breve durata, spesso tra le otto e le dodici sedute.



Quando iniziare la terapia di coppia



La terapia di coppia può essere utile in momenti di svolta all’interno di una relazione, per esempio in vista del matrimonio oppure prima di diventare genitori. Ci sono poi diverse problematiche comuni che vale la pena affrontare con il supporto di un professionista, anche attraverso sedute online prenotabili su questa piattaforma per parlare con un terapeuta entro pochi giorni. Una delle situazioni più frequenti tra le coppie che cercano sostegno professionale è quella in cui la fiducia tra le due parti è danneggiata, spesso a causa di un tradimento oppure di bugie su argomenti importanti, come la propria situazione finanziaria. Altre volte si decide di intraprendere un percorso di miglioramento e conoscenza reciproca quando si nota un aumento nella frequenza e intensità dei litigi, unito spesso a difficoltà di comunicazione e a una sensazione di non essere compresi. Molte persone non hanno appreso durante gli anni formativi buone strategie di risoluzione dei conflitti e gestione delle proprie emozioni, e questo può avere poi un impatto su un futuro rapporto di coppia. Capita quindi che uno o entrambi gestiscano i conflitti in modo disfunzionale, con un atteggiamento aggressivo oppure chiudendosi al confronto, con il rischio di danni seri alla relazione nel lungo termine. In altri casi, si chiede aiuto a un terapeuta quando le dinamiche di coppia lasciano insoddisfatti, ad esempio per una divisione iniqua del lavoro domestico, per difficoltà nel trovare tempo da condividere, o per rapporti difficili con la famiglia del partner.



Cosa aspettarsi dalla terapia di coppia?



La terapia di coppia utilizza spesso tecniche e metodi presi in prestito da diversi approcci psicoterapici, per offrire ai pazienti le soluzioni più efficaci nella loro situazione. L’ideale è che entrambe le persone coinvolte partecipino insieme e attivamente alle sedute, comunicando con sincerità le proprie idee ed emozioni.

Per prima cosa, il terapeuta cerca di conoscere la coppia, creando uno spazio sicuro nel quale entrambi possano esprimersi sentendosi a proprio agio. In questa fase si inizia a esplorare i sentimenti reciproci e a parlarne in modo aperto e onesto. A volte ciò significa guardare a situazioni ed episodi passati, per fare luce sul contesto attuale e risolvere eventuali conflitti ancora aperti. L’enfasi è posta appunto sulle soluzioni, evitando di restare bloccati in un dannoso risentimento reciproco. Per favorire un miglioramento delle dinamiche di coppia, lo psicoterapeuta offrirà anche alcuni strumenti da utilizzare in autonomia, al di fuori delle sedute. Tra questi ci sono spesso tecniche per gestire la rabbia, risolvere i conflitti in modo costruttivo, ascoltare e comunicare con un approccio diretto e positivo.

Gli studi che abbiamo a disposizione indicano che la terapia di coppia ha in generale una buona efficacia per le persone che completano un ciclo di sedute. I pazienti confermano una riduzione dei problemi e delle situazioni conflittuali, e una maggiore soddisfazione riguardo alla relazione per entrambi i partner. All’emergere di problemi o all’inizio di una possibile crisi, rivolgersi a un professionista può quindi essere il passo giusto per mantenere una relazione solida e stabile.