Progetto a supporto delle Donne, madrina d’eccezione dell’evento Federica Panicucci

La dott.ssa Lucia Calvisi, direttore dell’omonima Clinica di Dermatologia e di Medicina Estetica di Cagliari, trainer nazionale e Internazionale per le più importanti aziende nell’ambito della dermatologia e della medicina estetica, oltre che autrice di pubblicazioni scientifiche e di libri a livello internazionale, ha presentato nella splendida cornice de “La Corte in Giorgino” a Cagliari, la nuova Associazione “Progetto Riabilitazione Donna”, un progetto al quale Lucia è particolarmente legata, e come ospite e madrina d’eccezione per l’evento la bellissima Federica Panicucci.

“Da donna, da dermatologa e purtroppo anche per vicissitudini familiari che hanno colpito persone a me molto vicine, sono molto sensibile al problema delle sequele delle donne colpite da tumore, in particolare da tumore al seno”, ha dichiarato la dott.ssa Calvisi nell’intervista sul palco con Federica.

Secondo i dati AIRC, in Italia nel 2020 sono state stimate 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella, e nel 2021 ci sono stati 12.500 decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni della diagnosi è dell’88%. Si tratta pertanto di uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile.

Anche quando una donna è considerata clinicamente guarita o comunque in fase di remissione della patologia tumorale, porta dietro di sé delle stigmate tremende che le ricordano la patologia di cui ha sofferto: alterazioni della cute che sono oggi migliorabili con metodiche di dermatologia estetica, cicatrici cutanee deturpanti, oggi migliorabili grazie a moderne tecniche di tatuaggio paramedicale di ricostruzione del complesso areola-capezzolo, o di correzione di cicatrici post-chirurgiche e tatuaggi post-radioterapia, che sono rimuovibili grazie alle nuove tecniche laser medicali.

“Il mio obiettivo è quello di aiutare, grazie agli strumenti che ho a disposizione e al mio personale qualificato le Donne che si trovano in questa condizione in maniera tale che possano affrontare il processo riabilitativo in maniera più serena, cercando di donare loro un po’ di felicità”.

Il tutto verrà chiaramente offerto a titolo gratuito presso la Clinica della dott.ssa Calvisi, un progetto di valore con l’obiettivo anche di sensibilizzare sul fatto che la medicina estetica non è solo la medicina delle “punturine”, ma è un atto medico vero e proprio. Una serata sicuramente conviviale con una finalità dal grande valore etico. Per poter contribuire e sostenere la nuova associazione sarà possibile contattare direttamente la Clinica della dott.ssa Calvisi che fornirà tutte le informazioni necessarie.

La Dottoressa Lucia Calvisi si laurea a 24 anni in Medicina e Chirurgia, conseguendo il massimo dei voti presso l’Università di Cagliari, dove otterrà in seguito la specializzazione in Dermatologia a 28 anni, sempre col massimo dei voti. Perfezionerà poi le sue conoscenze nell’ambito della Dermatologia Estetica con numerosi corsi sia in Italia che all’estero. Attualmente dirige la Clinica di Dermatologia e Medicina Estetica nella sua città. È inoltre trainer nazionale e Internazionale per importanti aziende nell’ambito della Dermatologia e della Medicina estetica ed autrice di pubblicazione scientifiche e di libri, sia in italiano che in inglese.

