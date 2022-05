Prima missione USA del coordinatore MAIE Nord America Enzo Odoguardi: Miami, Boston, New York

Non ha perso tempo. Enzo Odoguardi, fresco di nomina a coordinatore MAIE Nord America, è già negli Stati Uniti per una prima missione americana tra Miami, Boston e New York.

“Un fine settimana durante il quale porterò avanti i primi incontri con alcuni dei rappresentanti delle diverse comunità italiane residenti nelle tre città degli USA”, dichiara Odoguardi, che in queste ore si trova nella capitale della Florida, dove tra i diversi impegni in agenda ha fissato un faccia a faccia con l’attuale coordinatore MAIE a Miami, Paolo Mangia.

“Mi sono reso conto fin da subito – aggiunge il coordinatore MAIE – che molti connazionali, soprattutto tanti italo-latinoamericani, qui a Miami conoscono già il Movimento Associativo Italiani all’Estero e lo apprezzano per il lavoro svolto quando era parte del governo italiano e per le tante battaglie a favore degli italiani nel mondo e del Sistema Italia oltre confine. Questo è un fatto estremamente positivo, che ci aiuta nel nostro compito, quello di diffondere il messaggio culturale e politico del Movimento e di rafforzare il network MAIE negli USA”, conclude Odoguardi.