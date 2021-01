Preziosi consigli per proteggere dal freddo la nostra pelle

Siamo in pieno inverno, il freddo durerà ancora diverse settimane. Come proteggere la nostra pelle dall’aria fredda e dal vento gelido? Secondo gli esperti di www.nutritienda.com, l’azienda online leader nella vendita di prodotti di salute e bellezza, 7 italiani su 10 non proteggono in modo adeguato la loro pelle quando escono di casa, perciò Nutritienda ci mostra tutto quello che dobbiamo sapere per proteggere la nostra pelle in questi giorni.

C’è da tener conto che non tutti i tipi di pelle sono uguali e sono inclini ad arrossarsi con il freddo. Le pelli più bianche, chiare, fini e secche sono quelle che si arrossano maggiormente, perché possiedono una minore quantità di ghiandole sebacee che hanno la funzione di proteggerle, soprattutto nelle zone come viso, collo e mani, che sono quelle che soffrono maggiormente.

Per questo motivo, gli esperti di Nutritienda.com offrono i loro consigli su come dobbiamo prenderci cura della nostra pelle durante i periodi di freddo intenso:

Dobbiamo coprirci bene, prestando una particolare attenzione alle parti scoperte come le mani, il viso e la testa, specialmente coloro che non hanno molti capelli; oltre alla mascherina obbligatoria è opportuno indossare una sciarpa che copra il mento, il collo e il naso, è consigliabile che il cappello e i guanti siano fabbricati con tessuti di qualità, come il cotone.

Detergere ed esfoliare la pelle

Una buona pulizia del viso durante la stagione invernale ci aiuterà a eliminare le cellule morte e renderà la pelle più luminosa, inoltre, ritarderà la comparsa delle macchie e delle rughe nel medio-lungo periodo. Per questo motivo dobbiamo pulire il viso con acqua tiepida e un detergente per il viso specifico per il nostro tipo di pelle, in questo modo i pori si apriranno e la pelle verrà ossigenata. Successivamente è consigliabile utilizzare un tonico per riequilibrare il nostro pH, chiudere i pori e aumentare il flusso sanguigno.

Durante i periodi freddi è fondamentale esfoliare la nostra pelle almeno una volta alla settimana, in questo modo rimuoveremo le cellule morte e le impurità, rinnoveremo la pelle e attiveremo il microcircolo. Possiamo utilizzare degli esfolianti fatti in casa, preparandoli con ingredienti come lo zucchero, il caffè, il sale marino, l’avena o il miele, è importante realizzare un’esfoliazione delicata.

Idratare la pelle

Come detto in precedenza, il freddo causa una maggiore secchezza, per cui è essenziale mantenere la pelle idratata: possiamo optare per oli e creme fondenti per il viso, che penetrano maggiormente e non ostruiscono i pori, con principi attivi lenitivi e decongestionanti come l’aloe vera e l’avena e che possiedono nutrienti, vitamina C e collagene, per stimolare la rigenerazione cellulare.