Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dice la sua su quella che per Giorgia Meloni è sempre stata “la riforma delle riforme”.

Per il Matteo toscano ormai “il premierato è tempo perso. Giorgia Meloni stessa ha capito che non funziona. E’ passata da sabato con ‘o la va o la spacca’ a domenica ‘chi se ne frega’. Quando soffiano venti di guerra, l’unica missione è Stati Uniti d’Europa. Italia da sola non ce la fa, dire meno Europa come Salvini vuol dire più Cina”.

Renzi, a margine della visita al Cottolengo di Torino in vista delle elezioni regionali ed europee, ancora sul premierato ha continuato: “Ha capito anche lei che questa cosa non funziona, – prosegue – ma in realtà io sono molto preoccupato perché l’Italia sta parlando di argomenti astratti e lontani, mentre nel mondo risuonano parole di guerra, si evoca rischi atomici”.

“Sul Terzo Polo la rottura è stata causata da una scelta secondo me inspiegabile di Carlo Calenda, 2 milioni di italiani hanno votato terzo polo e un romano, Calenda, ha deciso basta. Tuttavia questo è il passato, anche perché Calenda ha deciso di candidarsi per finta alle elezioni, mentre noi ci siamo candidati sul serio”.

Per Renzi “Calenda è la brutta copia di Schlein, Tajani e Meloni che si candidano e se eletti non vanno in Europa: è segno di mancanza di serietà”.