PNRR | De Rosa (M5S): “Immorale distrarre fondi per la corsa al riarmo”

“Le parole di Thierry Breton, commissario Ue per il Mercato interno, sulla possibilità che gli Stati utilizzino i fondi del Pnrr per produrre munizioni è semplicemente immorale, perché mira a distorcere le finalità di uno strumento finanziario nato per uscire dalla crisi post-Covid, non per sostenere militarmente l’Ucraina o addirittura, come candidamente ammesso dallo stesso Breton, per un generale aumento delle spese militari nell’ottica del raggiungimento del target Nato del 2% del Pil. Non potremo mai accettare che i fondi del Pnrr vengano distratti a vantaggio delle lobby dei produttori di armi per finanziare una pericolosa corsa al riarmo sottraendo risorse destinate a famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà, tra cui di certo in questo periodo non rientrano quelle del comparto bellico”. Lo dichiara il senatore Raffaele De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Difesa ed Esteri di Palazzo Madama.