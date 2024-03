“In questi giorni è arrivata la risposta alla mia interrogazione sulla mancata erogazione di alcuni ratei della pensione INPS a numerosi connazionali residenti in Nord e Centro America che mi avevano precedentemente riportato le loro frustrazioni per la spiacevole situazione”. Così esordisce la Senatrice La Marca, commentando la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivata alla sua interrogazione presentata in data 23 gennaio 2024.

“Nei mesi scorsi, il mio ufficio ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di patronati e anziani in Nord e Centro America che lamentavano la mancata erogazione. Ci siamo attivati immediatamente, inviando segnalazioni agli uffici di INPS e contestualmente abbiamo depositato una interrogazione alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone”.

“Nella risposta fornitaci – continua la Senatrice – il Ministero ci comunica che ha avviato un’istruttoria coinvolgendo le strutture tecniche dell’INPS per verificare eventuali malfunzionamenti. Sono parzialmente soddisfatta della risposta perché sia INPS, sia il Ministero del Lavoro, hanno preso l’impegno a monitorare questa situazione e ad attivarsi prontamente verso le ambasciate, gli uffici consolari e i patronati con sedi all’estero, al fine di aggiornare i dati ed erogare tempestivamente le relative prestazioni.”

“Mi auguro, alla luce di questi impegni assunti dagli Enti responsabili – conclude la Senatrice – che queste spiacevoli situazioni, che hanno colpito tanti concittadini nei mesi scorsi, non si verifichino nuovamente in futuro”.