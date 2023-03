Patronato Italiano Federcasa a Rosario, aperta la sede per gli italiani residenti in Argentina

L'ente si propone di offrire soluzioni relative all'immigrazione, previdenza sociale ed ogni altro servizio utile a tutti gli italiani residenti in Argentina

Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Rosario il primo Patronato italiano Federcasa. L’ente si propone di offrire soluzioni relative all’immigrazione, previdenza sociale ed ogni altro servizio utile a tutti gli italiani residenti in Argentina.

L’accordo tra il sindacato italiano Federcasa e la filiale di Rosario si è concretizzato grazie alla collaborazione tra Manolo Contini, imprenditore e nuovo referente in Argentina Federcasa nonché consigliere del Comites (Comitato degli Italiani all’Estero), e Francesca de Natale, imprenditrice molto attiva nel sociale precedentemente candidata alle elezioni italiane come deputata per il Sudamerica.

“A Rosario – spiega Manolo Contini – sarà ora possibile effettuare pratiche relative alla pensione, alla disabilità, all’ottenimento di permessi di lavoro o di soggiorno e verrà anche fornita consulenza sugli affitti in Italia e sull’ottenimento di garanzie finanziarie. Federcasa fornirà servizi di consulenza e orientamento, per lo più gratuiti, per coloro che devono espletare procedure presso le agenzie italiane”.

“Ogni cittadino italiano, dentro e fuori dall’Italia, ha diritto – precisa de Natale – ad aver accesso a benefici, sovvenzioni, supporto e ascolto da parte del governo italiano e per questi motivi abbiamo supportato l’accordo di collaborazione con Federcasa. I cittadini italiani ed i loro discendenti sono sempre al centro delle nostre attenzioni ed è giusto che abbiano a disposizione i servizi che servono”.

Federcasa è stata fondata nel 1996 come trasformazione dell’Associazione Nazionale degli Istituti Autonomi di Edilizia Residenziale Pubblica (Aniacap) creata nel 1950. La Federazione riunisce 80 entità che, in tutta Italia, costruiscono e gestiscono case popolari costruite con fondi pubblici per quasi un secolo, ma anche con fondi propri e prestiti agevolati. Si tratta di istituti autonomi di edilizia residenziale pubblica, enti in fase di trasformazione e imprese che gestiscono un patrimonio di oltre 850.000 abitazioni destinate a utenti con redditi medio-bassi.

Federcasa partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica dell’edilizia residenziale pubblica, promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia pubblica, al fine di promuovere la qualità della vita e la convivenza sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione dei beni immobili pubblici, rappresenta gli associati in organizzazioni nazionali e internazionali.

Con l’apertura della sede di Rosario, il cui presidente è Gustavo Beretta e Andrea Musci la vicepresidente, è stato aperto in Argentina per gli italiani residenti all’estero il primo ente pubblico non statale del Paese diretto dall’Italia, con l’obiettivo di portare soluzioni e benefici di natura migratoria, previdenziale e finanziaria.