“C’è un turismo d’élite – scrive Affari & Finanza – che cerca lusso, comfort ed emozioni in treno. Le crociere su rotaia rappresentano un segmento di mercato in espansione in tutto il mondo nel quale anche l’Italia prova a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Rientra in una sempre più diffusa strategia di creazione di un’offerta di alta qualità, il memorandum of understanding sottoscritto recentemente da Arsenale Spa ed Egypt national rail, società di sviluppo ed ente di governo dell’Autorità ferroviaria nazionale egiziana, per la realizzazione del primo treno di lusso made in Italy in Egitto, che sarà operativo dal 2026″.

L’accordo è soltanto l’ultimo di una serie. Prima che in Egitto, infatti, intese per progetti analoghi sono state sottoscritte con Arabia Saudita, Emirati Arabi e Uzbekistan.

Fondata nel 2020 da Paolo Barletta, ceo del gruppo Barletta, insieme con Annabel Holding di Nicola Bulgari, Arsenale è l’unico riferimento nel panorama turistico nazionale e globale nell’offerta del primo modello italiano di luxury hospitality su rotaia.

L’espansione del progetto – sottolinea Affari & Finanza – è stata possibile anche grazie a un’operazione di partnership, sottoscritta nel 2022, con il fondo di investimento statunitense Oaktree per un valore di 300 milioni.

“Abbiamo sottoscritto importanti accordi di partnership che ci consentiranno di portare il made in Italy nel mondo – spiega Paolo Barletta all’inserto economico -. In Arabia Saudita, grazie all’intesa con la compagnia ferroviaria nazionale, sarà operativo dal 2026 il Dream of desert. In collaborazione con l’Ethiad Railways, sarà possibile scoprire una parte particolarmente attrattiva della regione mediorientale, quella che va dagli Emirati Arabi all’Oman. In Egitto, invece, si andrà dal Cairo ad Assuan, lungo la Valle del Nilo, finora accessibile soltanto attraverso le crociere sul fiume”.