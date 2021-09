PA, Di Salvo (PD): “Brunetta sbaglia, sottovaluta l’impatto positivo dello smart working sulla qualità della vita”

Titti Di Salvo, deputata del PD, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Tutto in famiglia” condotta da Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus.

Brunetta: statali tornino in presenza per aumentare qualità del lavoro. “Purtroppo – ha affermato Di Salvo – c’è l’idea che il lavoro da remoto non sia un vero lavoro. Intanto non è detto che sia da casa lo smart working, ma soprattutto c’è una sottovalutazione molto forte dell’impatto positivo dello smart working rispetto alla qualità della vita: dalla diminuzione del traffico e dell’inquinamento alla riduzione degli incidenti”.

“Se l’approccio è che il lavoro da remoto è un problema si torna indietro, se invece la si considera un’opportunità si va avanti. Bisogna capire che il cambiamento del lavoro indotto dalla rivoluzione digitale non è da ostacolare, ma da favorire, correggendone i limiti e valorizzandone i vantaggi. Inoltre, tutta la questione del lavoro da remoto dovrebbe essere discussa anche con le organizzazioni sindacali”.