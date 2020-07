OPEN ARMS | Salvini a processo, il leader della Lega: “Mi hanno fatto un favore, crescerò 10 punti nei sondaggi” [VIDEO]

Si fa sentire, tra gli altri, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Processare Salvini è uno scandalo, Salvini ha fatto quello che doveva fare, la sinistra italiana deve imparare a battere i suoi avversari nelle urne”.

Intanto Luigi Di Maio, M5S, ministro degli Esteri, replica alle parole del senatore leghista Roberto Calderoli: “Vergognoso paragonare una figura come quella del senatore Salvini” a Falcone e Borsellino, “uomini che hanno davvero pagato con la vita il servizio reso allo Stato e, al contrario dell’ex ministro, non si sono serviti dello Stato nello spasmodico tentativo di incrementare consensi e followers”. ”Capisco il fastidio a doversi misurare con la verità dei fatti e con le proprie responsabilità, ma – aggiunge Di Maio – non si tirino in ballo figure che per la loro storia e il loro sacrificio rappresentano patrimonio comune e condiviso da tutti gli italiani”.