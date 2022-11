METEO | Fine settimana tra temporali e schiarite

Gli ultimi giorni, a livello meteo, sono stati all’insegna dell’instabilità. E anche nel fine settimana che ci aspetta la situazione non sarà diversa. Sabato e domenica saranno giornate che vedranno pioggia e neve protagoniste sui rilievi, ma non solo. Venerdì pioggia e neve anche al nord, sabato e domenica fenomeni più probabili al centrosud.

Le temperature resteranno vicine alla media del periodo, almeno fino alla prossima settimana. L’inverno non è ancora cominciato e le temperature restano così autunnali.

Nel fine settimana sulle regioni centro-meridionali in arrivo aria più fresca, con conseguente raffreddamento a iniziare dal Centro-Nord e Sardegna.

Nel dettaglio, sabato 19 novembre prevalenza di sole con schiarite anche ampie su Alpi centrali ed estremo Nord-Ovest. Molte nuvole con cielo da nuvoloso a coperto al Centro-Sud con qualche parziale schiarita solo a inizio giornata su Calabria e Ionio. Al mattino piogge localmente moderate in Sardegna e nel basso Lazio; primi rovesci su Campania e Trapanese, piogge più deboli e isolate su alta Toscana, resto del Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Lucania, centro-nord della Puglia, Lucania e sud-ovest della Sicilia. Nella seconda parte della giornata fenomeni in ulteriore diffusione e in intensificazione su gran parte del settore peninsulare e sulla Sicilia occidentale con rovesci o temporali localmente anche forti su Lazio, Campania e ovest dell’Isola; fenomeni più isolati in Sardegna e in generale scarsi su Calabria e settore ionico.

Domenica 20 novembre l’area depressionaria tenderà gradualmente a muoversi verso est, in direzione della penisola balcanica. Assisteremo quindi ad un probabile miglioramento del tempo al Centro e al Nord-Est con le ultime isolate piogge in mattinata sul medio Adriatico. Nuvole e precipitazioni più insistenti invece al Sud, specie sul basso Tirreno e in forma più variabile sul settore ionico dove sono possibili anche alcuni rovesci o temporali.

Da lunedì 21 al Sud dovrebbe migliorare il tempo, ma persisterà un forte vento.