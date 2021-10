Oltre 100mila download per il videogioco della Farnesina ‘Italy. Land of Wonders’

Curato nella grafica e adatto ai grandi come ai ragazzi, racconta bellezza e tradizione dell'Italia in maniera interattiva e divertente. Totalmente gratuito

L’app ‘ITALY #LandofWonders’, il videogioco della Farnesina nato per promuovere all’estero l’Italia, la sua cultura e meraviglie, ha superato i 100mila download nel mondo ed è stato selezionato da Apple tra i migliori videogiochi per ragazzi. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciata d’Italia negli Usa, rilanciando anche un link al videogioco.

Curato nella grafica e adatto ai grandi come ai ragazzi, realizzato dall’azienda Infinity Reply, racconta bellezza e tradizione dell’Italia in maniera interattiva e divertente. Totalmente gratuito, è disponibile in 11 lingue nelle versioni per iOS e Android, smartphone e tablet.

Elio è l’anziano guardiano del faro che, ogni mattina, con l’aiuto di 20 scintille recuperate nel corso della notte dalle 20 Regioni d’Italia, accende il Sole che splende sul Paese. All’inizio del gioco al tramonto – il riferimento è al mito greco del dio Helios – Elio cerca un aiutante per portare a termine il suo compito e ha convocato un misterioso personaggio: il giocatore, coinvolto in un’avventura notturna in giro per l’Italia.

Nel suo viaggio, il giocatore incontra cinque Custodi che lo guidano alla scoperta di Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design, i 5 settori fondamentali del patrimonio culturale italiano. Alla fine del percorso, prende il posto di Elio, diventando simbolicamente il nuovo Guardiano del Faro, con la missione di proteggere le bellezze del nostro Paese.